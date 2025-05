“Distinti Salumi“, il profumo del successo

Un lungo ponte dal 25 aprile al 1° maggio, ha caratterizzato il ritorno dopo oltre dieci anni di una manifestazione che ha di nuovo richiamato molti buongustai per assaggiare ed acquistare le numerose tipicità della norcineria nazionale. Diverse giornate sulle tracce di “Distinti Salumi“, hanno ricreato nuovi slanci a questa manifestazione organizzata in collaborazione tra il Comune di Cagli e Slow Food Nazionale e Regionale. Discreta è stata l’affluenza di pubblico in particolare nelle due giornate di Distinti Salumi del 26 e 27 aprile negli stand allestiti in piazza Matteotti dove erano presenti espositori delle migliori produzioni della norcineria. E non sono mancati i commenti dei pochi espositori locali che ci hanno esternato la loro soddisfazione, sia per il loro riscontro nelle vendite nei duie giorni di Distinti Salumi ma anche con il seguito di altri clienti che sono arrivati in città per il ponte del 1° Maggio. "Noi commercianti di Cagli siamo soddisfatti – afferma Daniele Tagliatesta titolare della “Macelleria del Centro“, l’unica rimasta ancora nel centro storico – c’è stata ed è continuata anche nei giorni successivi una dìscreta affluenza di turisti. Dopo undici anni che Distinti Salumi non veniva più organizzata, finalmente è tornata ad offrire la possibilità a tutti di acquistare prodotti della norcineria in mostra da ogni parte d’Italia".

Soddisfazione con la sua titolare anche di un’altra attività in piazza Matteotti che vende esclusivamente prodotti regionali, “Il Marchigiano Tipico“: "Abbiamo lavorato – afferma Barbara Magnoni – con la nostra tipica bottega in piazza ma anche in collaborazione con il nostro fornitore di alcuni prodotti, “Salumeria dell’Abbazia“ di Chiaravalle. Abbiamo gestito il loro stand nei due giorni offrendoci la possibilità anche di vendere i prodotti del nostro territorio. L’edizione della ripartenza è andata bene. L’affluenza buona anche se non è stata regolare nelle due giornate e sono stati bravi nell’organizzazione, Slow fod e Comune che hanno pubblicizzato la manifestazione insieme ad altre iniziative con incontri legati alla biodiversità a livello formativo. Il salume più richiesto è stato il “ciavuscolo“, salame morbido tipico marchigiano e ugualmente apprezzato uno dei nostri prodotti locali come la lonza, molto richiesta anche per preparare panini nelle scampagnate del 1° Maggio". Infine abbiamo ascoltato il titolare del negozio sempre in Piazza Matteotti, “La Salumeria“: "Secondo me c’è stata una generale soddisfazione – afferma Francesco Masani – ho lavorato molto bene vendendo salumi, formaggi, gastronomia e la nostra specialità che è spesso è presente in negozio, la Porchetta d’Ariccia“".

Mario Carnali