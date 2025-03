Distributori fantasma: Marchionni interroga

Sono almeno tre i distributori “fantasma“, in città. Uno in zona Pantano, in via Saffi, uno davanti all’istituto Santa Marta, uno in zona Vismara, Cattabrighe: si tratta di impianti in cui l’attività è cessata da tempo.

Oltre alla bruttura, immaginabile, il distributore di carburante "abbandonato al degrado pone una questione di sicurezza – osserva la consigliera comunale, Giulia Marchionni – . E’ un dato di fatto che lo smantellamento non sia stato fatto e tantomeno è stata fatta la bonifica dei serbatoi interrati – osserva Marchionni –. Anche qualora l’amministrazione comunale volesse autorizzare la presenza di nuovi impianti negli stessi siti, occorrerebbe prima smantellare gli impianti esistenti. I nuovi impianti, poi, dovrebbero prevedere, secondo l’attuale legge regionale, la presenza del prodotto metano sull’impianto, con la previsione, ovviamente, di tutte le strumentazioni e le distanze di sicurezza del caso. Quindi ho chiesto all’amministrazione se sia stato fatto un censimento degli impianti di distribuzione carburanti nel Comune di Pesaro e se l’amministrazione comunale, rispettando la norma, intenda sostituirsi ai proprietari inadempienti per lo smantellamento, salvo poi richiedere il rimborso delle spese agli stessi".