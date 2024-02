Distrofia di Duchenne e farmaco bloccato

In occasione della Giornata mondiale delle Malattie Rare che ricorre oggi il consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi rende nota una sua iniziativa a favore dei malati affetti da distrofia muscolare di Duchenne, malattia che colpisce prevalentemente bambini e ragazzi portandoli alla graduale perdita dei muscoli e alla conseguente impossibilità a deambulare. Rossi, interessato da alcuni genitori e dalle associazioni “Parent Project APS“ (Genitori contro la Distrofia Muscolare di Duchenne e Becker), Federazione Uniamo e Uildm, si sta occupando del mancato rinnovo dell’autorizzazione condizionale all’immissione in commercio del farmaco “Translarna“.

"Con decisione del 25 gennaio 2024 – spiega Rossi – il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Ema, non ha rinnovato l’autorizzazione all’immissione in commercio del “Translarna“, farmaco che da anni e con sicurezza, viene utilizzato per il trattamento dei pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne. Solo in Italia sono centinaia le famiglie interessate. Come dimostrano i dati evincibili dal registro “Stride“ il farmaco consente di rallentare la patologia e dunque migliorare le condizioni di vita dei pazienti affetti da mutazioni nonsense nel gene distrofina, come tra l’altro attestato dalla lettera che il network italiano dei clinici ha inviato all’Ema lo scorso novembre 2023".

am. pi.