Distrofia di Duchenne, il farmaco non è vietato

La Commissione Europea ha deciso di non adottare il parere negativo del CHMP (Comitato per i medicinali a uso umano dell’Ema) sul rinnovo annuale dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del “Translarna“ (Ataluren) , farmaco essenziale per i malati affetti da distrofia muscolare di Duchenne ed ha rinviato il parere al Chmp per una nuova valutazione. Il Consigliere Regionale delle Marche Giacomo Rossi (Civici Marche), è stato uno dei primi ad occuparsi della questione nelle sedi istituzionali, interessato da alcuni genitori e dalle associazioni “Parent Project Aps“ (Genitori contro la Distrofia Muscolare di Duchenne e Becker), Federazione Uniamo e Uildm. "Questa è una vittoria stupenda, una grande vittoria a favore delle famiglie e dei ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne, una malattia che colpisce prevalentemente bambini e ragazzi portandoli alla graduale perdita dei muscoli e alla conseguente impossibilità a deambulare. Il Translarna rimane sul mercato e disponibile per i pazienti in Europa, in conformità con la sua attuale autorizzazione all’immissione in commercio. La Commissione europea ha chiesto al Chmp di considerare ulteriormente la totalità delle prove, compresi i dati provenienti dai registri dei pazienti e le evidenze del mondo reale, in un parere riveduto".

"Considerando l’affidabilità testata di questo farmaco e la mancanza di cure alternative ben si comprende l’importanza di questa decisione- conclude Rossi- vorrei ringraziare ancora una volta l’opera fondamentale svolta dall’onorevole Fabio Massimo Castaldo (già vicepresidente del Parlamento Europeo) che non appena ho contattato sull’argomento, si è subito mosso presso le sedi opportune iniziando una celere ed efficace interlocuzione per perorare questa sacrosanta causa".

am. pi.