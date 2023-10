Distrutto casolare in Terre Roveresche: incendio in ristrutturazione

Un grosso casolare in ristrutturazione, con un perimetro di 22 metri per 7, è stato divorato dalle fiamme. E’ successo in una zona di campagna in località Rialdone, tra Mondavio e Orciano. L’incendio è scaturito poco dopo le 16 di martedì e, nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco, è andato avanti per molte ore, complice una intercapedine con paglia compressa presente sui muri esterni, tanto che ieri mattina era ancora ben visibile il fumo che fuoriusciva dai resti delle pareti. Sulla vicenda c’è un’indagine in corso, ma sembra certo che le fiamme si siano originate durante dei lavori effettuati da due operai sul tetto della struttura. I quali stavano installando una guaina isolante bituminosa (‘carta catramata’). Sono intervenute 11 squadre di pompieri: 5 da Fano e 6 da Pesaro; e ieri era ancora presente una autobotte. Nessun danno a persone.