Disturbi alimentari, il grido delle famiglie

Il Centro disturbi alimentari di Galantara di nuovo al centro delle polemiche. Giorni fa si è tenuto un incontro con le famiglie degli utenti (in foto), dal quale sono emerse molte criticità. Se ne fa portavoce l’assessore Luca Pandolfi, che ammonisce la Regione: "Adegui risorse e personale e riporti la presa in carico anche per i minori". I genitori dei ragazzi e ragazze affetti da disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia...) hanno riportato "una testimonianza dignitosa ma disperata – racconta Pandolfi – da parte di chi lotta ogni giorno per salvare i propri figli dal baratro, in un contesto sociale in cui aumentano i casi e i bisogni, soprattutto tra le ragazze".

La prima tra le criticità riportate è quella relativa al personale "ridotto ai minimi termini. Attualmente è composto da uno psichiatra, due dietiste, un’infermiera e una psicologa in trasferimento in altro servizio. Numeri insufficienti". C’è poi anche il problema di un continuo turnover dei professionisti, che mina il "rapporto di fiducia e conoscenza tra utente e professionista". Un altro tema è inoltre quello legato alla necessità di accogliere i minori all’interno del Galantara, "come in passato". L’alternativa è rivolgersi al Salesi di Ancona. I famigliari hanno inoltre riportato "l’inadeguatezza del servizio telefonico di prenotazioni".

Alla luce di tutto questo la consigliera regionale Vitri lancia una nuova mobilitazione: "A distanza di un anno torneremo in piazza il 15 marzo per ribadire la necessità di azioni concrete". La data della protesta non è casuale: il 15 marzo è la nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare.