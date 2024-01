"Disturbi alimentari, più impegno". Fiocchetti e palloncini in piazza

Il Governo nazionale fa dietrofront sui disturbi alimentari: verranno stanziati per il 2024 10milioni di euro per contrastare i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Parliamo di un fondo che era sparito dalla legge di bilancio, per poi ricomparire nelle ore scorse in risposta a diverse mobilitazioni che stavano sorgendo in tutta Italia e che non sembrano volersi placare. Domani mattina, alle 10.30, anche la piazza del Popolo accoglierà palloncini e fiocchetti lilla come segno di sensibilità sulla tematica.

"Chiediamo un maggiore impegno sui disturbi da comportamento alimentare" spiega la consigliera regionale Micaela Vitri (PD), che ha subito aderito all’iniziativa nazionale partita da ‘Chiedimi Come sto’ (Rete degli Studenti Medi, Udu) e Fondazione Fiocchetto Lilla, confermata in decine di città italiane. All’appuntamento saranno presenti anche una delegazione dei Giovani Democratici di Pesaro, oltre a diversi professionisti del settore, tra le quali psicologhe, nutrizioniste e persone sensibili alla tematica. "Dopo l’annuncio del taglio dei 25 milioni di euro – che erano destinati alla causa per il biennio 2022/2023 -, ieri (mercoledì, ndr) il ministro Schilllaci ha previsto 10 milioni con un emendamento al decreto Milleproroghe, ma non basta. Serve la garanzia di un impegno costante – dice Vitri –, non solo lo spot di un anno. È necessario, infatti, assicurare ai Centri la possibilità di poter assumere e contare su professionisti nel lungo periodo per seguire adeguatamente i lunghi percorsi terapeutici di chi deve sconfiggere ‘mostri’ come anoressia e bulimia". Una piaga, maggiormente presente nelle giovani generazioni, che – secondo i dati nazionali – causa, all’anno, la morte di oltre 4mila persone. "Un problema sentito fortemente anche nella nostra Regione – conclude Vitri –, dove il Centro dei disturbi da comportamento alimentare a Galantara, potenziato nel 2017, negli ultimi due anni ha subito un vero e proprio smantellamento. L’unica responsabile, in aspettativa dal 1° settembre 2023 fino ad 31 agosto 2024, viene sostituita da persone con contratti brevi. Il protrarsi di questa situazione è inaccettabile".