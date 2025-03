Disturbi alimentari: scatta il presidio. Vitri: "Assunzioni a Galantara? Era ora"

Oggi è la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. Per questo, alle 10.30, in piazza del Popolo a Pesaro si terrà un presidio dal titolo "Muoviamoci!" annunciato dalla consigliera regionale Pd, Micaela Vitri. "A distanza di un anno dalla nostra mobilitazione per i fondi ai centri per i disturbi del comportamento alimentare – dice - torniamo in piazza per ribadire la necessità di azioni concrete. Insieme a tante rappresentanti di associazioni e giovani chiedevamo il potenziamento del Centro di Galantara, perché la Regione ha continuato a rimanere immobile di fronte a una problematica che colpisce tante persone e le loro famiglie". Poi, sempre in merito a Galantara, la consigliera aggiunge: "Dopo due anni di solleciti – dice Vitri – ora, proprio alla vigilia del sit-in, l’Ast ha annunciato nuove assunzioni. Finalmente la nostra voce è stata ascoltata. Ringrazio Ast e Regione, ma ora ci auguriamo che agli annunci sia dato seguito potenziando il Centro dei disturbi del comportamento alimentare di Galantara che ha subito un vero e proprio smantellamento".