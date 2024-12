"Diteci cosa farete delle fogne"

Proseguono le proteste manifestate tra cittadini (si è anche costuituito un Comitato) per i lavori volti a riparare i danni provocati sul fiume Burano – quantificati in circa 6 milioni di euro – a seguito dell’alluvione del settembre 2022. Al Comitato hanno aderito molti residenti ed attività che anche in una pubblica assemblea tenutasi tempo fa in comune hanno espresso vivacemente la propria contrarietà ad un progetto di ristrutturazione fognaria.

Nonostante richieste ufficiali per l’accesso, gli atti dell’intero progetto non sono ancora stati resi pubblici e quindi non si conoscono nel dettaglio i vari interventi previsti. Il finanziamento, come si evince dalle delibere comunali di trasferimento all’Aato, sembra diretto ad interventi di ripristino del sistema fognario, mentre per quanto è dato sapere, prevederebbe in alcuni casi, un cambio radicale di "sistema" da quello attuale di fognatura (che è per "gravità") ad uno complicato, con diversi rilanci tramite (sembra) nove stazioni di sollevamento ad energia elettrica con pompe. Per la decisione di tale cambio di sistema lamentano e chiedono da mesi cittadini e Comitato di valutare anche eventuali proposte alternative e l’assoluto rispetto della finalità per la quale il contributo è stato erogato. Quindi si teme un sistema tutto nuovo possa costringere molte famiglie a modificare gli impianti domestici. Al momento le abitazioni hanno scaricato per gravità i loro rifiuti organici nella sottostante rete fognaria, ma in futuro potrebbero essere costrette a dotarsi di nuove fosse Imof e un proprio sistema di pompaggio privato per riallacciarsi alla ipotizzata nuova rete fognaria pubblica.

Questa ipotesi comporterebbe un esborso notevole e questo spiega perché ci sia richiesta di chiarezza da parte dei cittadini. C’è poi un altro tema: si parla sempre di ridurre i costi energetici, ma in questo caso si andrebbe ad aumentarli per far funzionare centraline e pompe. Si teme ovviamente una ricaduta nei costi delle bollette e ovviamente anche nella manutenzione di un sistema più complesso da gestire.

Mario Carnali