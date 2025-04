"Diventeremo la regione della qualità della vita"

La primavera “parte“ da Urbino. Non quella meteo, ma quella politica di Matteo Ricci che dal Parlamento europeo ha deciso di candidarsi alla guida della Regione Marche. "Me lo hanno chiesto tanti cittadini e il mio partito, il Pd. E’ un atto di responsabilità e non voglio e non posso tirarmi indietro". Ha aperto così il suo incontro, ieri pomeriggio in un Teatro Sanzio gremito. Dopo Osimo, città simbolo per la situazione politica di spaccatura, questo è il secondo incontro. La città ducale è un altro simbolo e non è mancato il riferimento al sindaco Gambini che dopo 20 giorni ha ritirato le dimissioni date in consiglio.

Ma è anche dove 10 anni fa i dem hanno avuto la prima sconfitta locale. Il candidato ha subito messo in chiaro una cosa: "Non voglio parlare male di chi governa ora le Marche, i marchigiani vogliono sentire proposte, cosa noi vogliamo fare. Le Marche devono essere caparbie, devono contare ed essere conosciute cosa che ora non possiamo dire".

"Sto lavorando ad un progetto nuovo, non possiamo dire agli elettori che si stava meglio prima – ha detto poi Ricci –. Il terremoto e il Covid, scusa che chi governa prende sempre, non li hanno gestiti loro ma la Giunta precedente. La famosa filiera della quale parlano non ha portato un euro. Gli unici soldi che son arrivati da questo Governo in 3 leggi di Bilancio sono quelli dell’alluvione. E sappiamo i problemi che Cantiano, dove saremo la settimana prossima, sta ancora avendo. Ad oggi la Giunta sta spendendo risorse portate da Giunte e da Governi precedenti, ogni volta che presentano un fanta-progetto o che tagliano un nastro".

Matteo Ricci è sicuro che grazie al suo piano le Marche "possono diventare, in Europa, la regione con la più alta qualità della vita. Questo è l’obiettivo che dobbiamo avere davanti a noi. Da anni seguo il dibattito sugli indicatori del benessere. Saranno 12 quelli che noi metteremo in campo. Tra 5 anni, dopo il primo mandato, andremo a misurare i dati: sviluppo, benessere, futuro, ambiente, lavoro e sostenibilità". Il tema della sanità è ovviamente caldo "abbiamo un assessore regionale che non è i grado di farlo e gli hanno affiancato un sottosegretario. Ma siccome il tutor non bastava ne serviva uno all’edilizia sanitaria. Ci siamo ritrovati con 3 assessori che non fanno per 1. La sanità è peggiorata e cosa dicono? Che la colpa è di chi c’era prima. Se vanno avanti così, a settembre, incolperanno Garibaldi. Un marchigiano su 10 ha deciso di non curarsi più. Oggi a Urbino siamo in 400, vuol dire che 40 non si curano perché le liste d’attesa sono aumentate e spesso non si hanno le risorse. Saranno 34 milioni di euro, quest’anno, che le Marche pagheranno alle altre regioni per la mobilità passiva".

Investimenti e programmazione, infrastrutture snelle per collegare le aree interne, attrattività e investimenti altri punti cardine. Poi la tutela della manifattura: "E’ essenziale per il futuro e il lavoro. Sto visitando diversi imprenditori, dobbiamo incentivare l’economia circolare e applicare l’intelligenza artificiale per le nostre imprese, finanziando un hub digitale".