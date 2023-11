"Diverse aree della città al buio. Il Comune cosa sta facendo?"

"Da diversi giorni molte zone di Pesaro rimangono completamente al buio e i cittadini ci segnalano continui disagi e forti preoccupazioni per la sicurezza e per il pericolo che i blackout determinano in più circostanze. Oltre a non essere stati informati sulle cause che provocano questi blackout ci chiediamo che cosa intende fare il Comune per impedirli. Presenteremo una interrogazione in consiglio comunale". Lo affermano i consiglieri comunali della Lega raccogliendo – affermano – le sollecitazioni dei cittadini. "Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) cittadini di Borgo Santa Maria ci hanno segnalato il totale black out in alcune zone del quartiere – spiega vicepresidente della commissione sicurezza Francesco Totaro (nella foto) – ma nei giorni scorsi le segnalazioni riguardavano le zone di Montegranaro, piazza Redi, Pantano, Soria. La mancanza di visibilità, il buio totale, mettono a serio rischio potenziale pedoni, ciclisti e automobilisti, ma non solo. A questo, si aggiunge il pericolo legato alla sicurezza visto che l’area della stazione ferroviaria, più volte rimasta al buio in queste ultime settimane, ha creato un serio pericolo per la sicurezza in quanto è più facile per la criminalità agire indisturbata. Perché il Comune non ha dato alcuna comunicazione? Perchè il Comune non affronta e, soprattutto, risolve il problema mostrando invece una colpevole noncuranza?".