Diverse frazioni su Monte Nerone senza segnale telefonico e web

Le più popolate frazioni a ridosso del Monte Nerone, Secchiano, Serravalle, Pianello, stanno subendo un black-out per telefonia mobile e dati da più di un mese. A farsi portavoce delle numerose proteste dei residenti è la CNA di zona che denuncia ormai una situazione divenuta insostenibile. "Sollecitiamo un intervento urgente alle varie compagnie che gestiscono questo servizio – afferma il presidente della CNA di Cagli, Lino Conti – perché siamo completamente isolati. Da più di un mese imprese e cittadini delle frazioni di Secchiano e di Pianello di Cagli, Serravalle di Carda e Valdara nel Comune di Apecchio, lamentano il completo black-out della telefonia mobile e fissa. Se prima telefonare da queste zone era difficile ora è diventato impossibile. Segnaliamo lamentele e proteste da parte di cittadini e imprese perché da più di un mese da queste frazioni è impossibile fare telefonate e riceverle. E la cosa non riguarda solo la telefonia mobile ma anche quella fissa e la trasmissione dati. Non conosciamo le ragioni di questo improvviso oscuramento ma riteniamo che all’origine vi siano problemi negli apparati di trasmissione del segnale da parte delle uniche due compagnie che in zona avevano un discreto segnale di ricezione: Tim ed Eolo. Crediamo che questo gravissimo disagio vada risolto al più presto. Non è pensabile che nell’era del 5G e delle linee in fibra ottica a 300 Gps ci siano zone del nostro entroterra senza neanche una “tacca“ di segnale telefonico. Questo disagio penalizza ulteriormente un territorio che già si vede espropriato di servizi e che lamenta un progressivo abbandono delle sue infrastrutture. Come CNA di Pesaro e Urbino – conclude Conti – chiediamo a gran voce un immediato intervento tecnico che possa ripristinare al più presto il segnale in queste zone".

Mario Carnali