Divertimento assicurato Oggi va in scena il Carnevale dei bambini

Oggi, piazza Municipio e piazza Matteotti di Gabicce Mare saranno il centro di animazione, musica e giochi oltre che del tradizionale lancio di caramelle per grandi e bambini in occasione del Carnevale. Alle 15 ritrovo in Piazza Matteotti con animazione, l’allegro truccabimbi e palloncini; poi alle 15.30 si parte da piazza Matteotti per la grande sfilata mascherata per le vie del centro fino a piazza Municipio, dove alle 16 ci sarà un flash mob con "La danza di Mercoledì", il divertente ballo che sta spopolando sui social tra grandi e bambini ed il lancio di caramelle. A seguire "balli scatenati" e animazione. Per finire alle ore 16.45 ci sarà la sfilata del concorso "La maschera più bella" e premiazione. Le attività commerciali del centro daranno a tutti stelle filanti.

l. d.