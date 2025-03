Divertimento e studio a braccetto

Qual è stato il laboratorio più bello? Lo abbiamo chiesto ai nostri compagni di scuola. Ecco i vincitori! Conclusa la settimana, volevamo scoprire quale laboratorio fosse piaciuto di più. Così siamo andati a intervistare i compagni. Per i "primini", sul podio c’è il laboratorio di tecnologia con la creazione della carta. Apprezzato anche l’esperimento sul ciclo dell’acqua, riprodotto in un sacchetto trasparente per osservare le fasi del processo o lo studio del codice Morse propedeutico alla creazione di braccialetti con messaggi segreti. E i ragazzi di terza? Settimana ricca anche per loro! Realizzazione di gigantesche linee del tempo, colazione letteraria con tè, madeleine e letture da Proust, latino, cineforum e catalogazione di reperti delle due Guerre Mondiali ritrovati nelle soffitte dei nonni. È stata una settimana indimenticabile dove studio e divertimento sono andati a braccetto. Il commento più sentito? "Da rifare!".

Classi 2ª F e 2ª G