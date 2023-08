Divertimento sulle due ruote: torna la Raffaello Gravel

La seconda edizione della Raffaello Gravel si avvicina: sarà domenica 27 agosto la gara dedicata alle biciclette con design da corsa ma adatte a sterrati e cicloturismo. Ha spiegato ieri alla presentazione Gianfranco Fedrigucci, presidente della Asd Ciclo Ducale: "Nata per dare ai gravelisti una gara dedicata, offre anche quest’anno un percorso che coinvolgerà sia Urbino che i comuni del territorio, come Piobbico e Apecchio, che offriranno un ristoro. I percorsi sono tre: 51 km quello “Family“, aperto a uomini, donne e anche e-bike, il percorso corto da 71 km e quello lungo da 108, con dislivello di oltre 2.500 metri".

La vicepresidente della Ciclo Ducale Francesca Brancati ha aggiunto: "Ritrovo e logistica saranno alla Fortezza Albornoz, un luogo splendido per chi inizia all’alba come noi. Accoglieremo lì i gravelisti e saremo lì al ritorno, quando gusteranno un tipico panino con la porchetta. Animerà ulteriormente il ritrovo il villaggio Decathlon, che sarà aperto dalle 9,30 anche per la cittadinanza, con possibilità specie per i bambini di testare vari giochi e sport".

"Ho avuto il piacere – ha aggiunto Luca Bastianelli, speaker dell’evento – di sondare i vari terreni, tutti molto suggestivi. Ci sarà un piccolo percorso dedicato ai ragazzi che vorranno provare la gravel, che noi assisteremo e ai quali daremo delle bici di prova".

Alla presentazione c’era anche Mattia Russo, responsabile Decathlon Italia centrale: "L’anno scorso abbiamo apprezzato la grande partecipazione e gioia dei presenti, per cui saremo di nuovo qui. La Raffaello Gravel è un evento che avvicina tutti al ciclismo, e la nostra filosofia è la stessa, per cui saremo in fortezza ad animare la giornata con varie zone sportive".

L’assessore allo sport Marianna Vetri ha concluso: "Apprezziamo il grande fermento che c’è attorno all’evento, che mette da parte parzialmente l’agonismo a favore di un’inclusione di varie fasce di età e prestazione fisica, accogliendo davvero tutti in una festa delle due ruote con i nostri fantastici paesaggi sullo sfondo. Anticipo tra l’altro che in ottobre, in occasione di Biosalus, avremo un altro evento ciclistico". Le iscrizioni alla Raffaello Gravel si potranno fare sabato dalle 16 alle 19 e il giorno stesso dalle 7 fino alle partenze dei vari percorsi. Info: cicloducaleurbino.it

gio. vol.