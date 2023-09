Divertirsi in sicurezza, Baldelli incontra il ’Comitato Genitori’

L’onorevole Antonio Baldelli ha incontrato a Fano alcuni rappresentati del ‘Cogeu’, il Comitato Genitori Unitario, sorto dopo la tragedia dell’8 dicembre 2018 alla ‘Lanterna Azzurra’ di Corinaldo in cui persero la vita 5 giovanissimi dai 14 ai 16 anni: Benedetta Vitali di Fano, Asia Nasoni di Marotta, Mattia Orlandi di Frontone e Emma Fabini e Daniele Pongetti di Senigallia, più una mamma 39enne, sempre di Senigallia, Eleonora Girolimini. "Lo scopo dell’associazione ‘Cogeu’ – evidenzia il deputato - é quello di collaborare affinché i nostri giovani possano esercitare il loro diritto al divertimento in ambienti sani e adatti alla loro età. È stato un momento di emozione e di riflessione incontrare questi rappresentati, fra i quali anche tre giovani ragazzi presenti quella maledetta sera a Corinaldo". Baldelli aggiunge: "Insieme all’associazione lavoreremo per far approvare alla Camera dei Deputati la proposta di legge per l’Istituzione della ‘Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza’. Proposta già votata dal Senato il 12 luglio e che porta la firma della collega di partito (FdI, ndr) e senatrice Elena Leonardi. Una preghiera per Emma, Eleonora, Asia, Mattia, Daniele e Benedetta, che persero la vita in quella tragica notte. E un pensiero caro alle loro famiglie e a tutti gli altri che rimasero feriti".

Una legge nazionale, quella attesa al varo di Montecitorio, in linea con quella già approvata dalla Regione Marche nell’agosto del 2021, istitutiva della ‘Giornata regionale per il divertimento in sicurezza’, stabilita per l’8 dicembre di ogni anno, che scaturì dalla proposta di diverse forze politiche.

s.fr.