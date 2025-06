"Dividiamo la spesa?". Si cercano compagni anche sui social

Ombrellone e lettino stagionale sono da sempre nel Dna dei pesaresi. Non appena sta per reiniziare la bella stagione, tantissime famiglie o gruppi di amici non vedono l’ora di passare dal proprio bagnino di fiducia per confermare il proprio posto. E questo nonostante i costi negli anni siano inevitabilmente aumentati. Tanti scelgono anche la spiaggia libera, ma c’è chi per non rinunciare alla spiaggia attrezzata trova anche dei modi alternativi e più sostenibili, come la condivisione dell’ombrellone. E non soltanto tra conoscenti, pratica ormai assodata da decenni. In queste settimane, infatti, sui social è facile imbattersi in persone o famiglie con bambini che lanciano appelli alla ricerca di un "compagno" di ombrellone, anche chiedendo di spartirsi fasce orarie e viversi quindi la libertà di avere uno spazio interamente dedicato. Un modo per dividere i costi e per non rinunciare alla spiaggia attrezzata.

C’è poi chi è più tradizionale e sceglie di condividere il posto con la famiglia: "Da anni prendo l’ombrellone stagionale con mio fratello in zona Sottomonte – spiega Luisa Bucci –. Questo ci permette di dividere in due parti la spesa, visto che il costo della vita aumenta sempre di più e gli stipendi sono sempre gli stessi e poi è anche un modo per stare insieme sia per noi che per le nostre famiglie".

Elisa Rossini invece ha deciso da qualche anno di scegliere il giornaliero: "Siccome durante la settimana lavoro e i costi da sostenere per l’affitto stagionale di ombrellone e lettini sono comunque alti – dice Elisa – io e la mia famiglia preferiamo fare dei noleggi giornalieri per il weekend, quando decidiamo di passare delle giornate al mare. Non abbiamo uno stabilimento in particolare, ci spostiamo da Levante a Ponente, sempre in viale Trieste che è più vicino a casa per noi ed anche a seconda di dove troviamo posto. Solitamente abbiamo sempre trovato spazio, anche ad agosto ed in questo modo riusciamo anche a risparmiare qualcosa rispetto alla stagione, che altrimenti non potremmo sfruttare a pieno".

Florian invece ha deciso da un paio di anni di spostarsi nel tratto di spiaggia di Baia Flaminia: "Da due anni vengo con la mia famiglia ai bagni Maravilla in Baia – dice Florian –. Qui mi trovo bene, perché è vicino casa, prima invece andavo infondo a viale Trieste. Il costo dell’ombrellone stagionale? Lavoro tutta la settimana, è davvero l’unico svago che ci concediamo per venire al mare e stare bene".

Infine c’è chi preferisce la spiaggia libera: "Io all’ombrellone stagionale preferisco la spiaggia libera – dice Leonardo Renni –. Vengo al mare, posso fare una passeggiata, un po’ a riva sulla sabbia e un po’ nell’acqua. Mi piace anche cambiare posto e non stare sempre nella stessa parte di arenile. Alcune volte cambio proprio città. Non ha quindi senso per me, che amo il movimento, spendere dei soldi per un affitto stagionale di ombrellone e lettini".

ali.mu.