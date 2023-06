Divieti finiti, tutto il litorale torna balneabile

Il mare fanese torna balneabile lungo tutta la costa. Il Comune fa sapere che non ci sono più i divieti di balneazione "a sud della foce del Metauro, nel tratto a 150 metri nord nel sottopasso di Gimarra vicino a Bagni Crida e alla spiaggia dei Fiori, nel tratto di acqua a 30 metri nord dell’Arzilla che insiste sui Bagni Arzilla ed infine, sempre all’Arzilla, nella zona che si estende dalla spiaggia dei Talenti fino alla spiaggia dei cani". Ancora il Comune: "Tutte le acque di Fano sono tornante balenabili. Le forti precipitazioni che hanno coinvolto la città giorni fa, hanno prodotto un aumento degli agenti inquinanti in 4 punti del litorale fanese. I nuovi esiti dei campionamenti richiesti dai tecnici comunali ed effettuati da Arpam, il 21 giugno, hanno dimostrato il rientro nei limiti". Vista la grande attenzione di cittadini e turisti per la qualità delle acque marine, il Comune fa sapere che è possibile conoscere la situazione della balneabilità delle acqua cittadine attraverso il sito istituzionale nella sezione sezione ‘In Evidenza’, ‘opzione Balneazione’.

Per quanto riguarda il torrente Arzilla, una delle principali fonti d’inquinamento, il Comune ha avuto di recente un incontro con la Regione Marche servito a individuare le situazioni da monitorare: i depuratori, gli scolmatori e l’attività agrotecnica. "I depuratori – fa presente l’assessore all’Ambiente Cora Fattori – sono sotto controllo grazie alle verifiche dell’Arpam. Invece riguardo all’attività agrotecnica, con la Regione abbiamo condiviso la necessità di disciplinare l’uso dei fertilizzanti di natura organica. Infine è stato affrontato il problema degli scolmatori da realizzare a Mombaroccio con i fondi europei che passano attraverso la Regione Marche".

an. mar.