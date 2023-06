Divieto di balneazione a Pesaro, in Baia Flaminia e alla foce del Genica

Pesaro, 8 giugno 2023 - Almeno per oggi è scattato il divieto di balneazione in due tratti della spiaggia pesarese: a Baia Flaminia, la prima parte attaccata alla foce del Foglia e a levante dove sfocia il Genica, solo i primi trenta metri verso sud. L’Arpam – Servizio Laboratorio Regionale Multisito di Pesaro – ha comunicato all’amministrazione comunale il superamento del valore limite previsto dalla normativa di riferimento del parametro microbiologico “Escherichia coli” che ha fatto scattare il divieto temporaneo di balneazione, a decorrere dalla data di oggi 8 giugno nelle acque marino–costiere corrispondenti a due aree di Baia Flaminia, quella (ID BW) IT011041044007 denominata come “Via Parigi civico 8” e quella (ID BW) IT011041044008 denominata “Viale Berna” e alla foce del Genica (ID BW IT011041044016) denominata “30 M Sud torrente Genica” (vedi foto).

Ancora divieto di balneazione nel Ravennate

Baia Flaminia: I due primi tratti verso la foce sono interessati dal divieto temporaneo

L’assessore Maria Conti nell’invitare bagnanti e bagnini a rispettare l’ordinanza però invita a non drammatizzare: "Domani mattina, 9 giugno – dice l’assessore Conti – verranno rifatte le analisi. Confidiamo che lo sforamento dei valori si dimostri di brevissima durata".

Dalla psicosi al divieto reale

Lo scorso 2 giugno era circolata la notizia del divieto di balneazione a Pesaro, ma allora si trattava solamente di una bufala, circolata di ombrellone in ombrellone nel primo giorno effettivo di mare dopo l’ondata di maltempo. Paura dettata dai divieti reali, che invece vigevano nella vicina Romagna alluvionata. Questa volta però è tutto vero.