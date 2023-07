Divieto di balneazione lungo la foce del Metauro a causa delle piogge torrenziali

Effetto a catena per la balneazione dopo le piogge torrenziali di giovedì sera, soprattutto nell’entroterra. I problemi che si sono avuti col fiume Foglia sono gli stessi che, ad un giorno di distanza, si sono ripetuti col fiume Metauro. Infatti nella giornata di ieri, il sindaco della città della Fortuna, Massimo Seri, ha dovuto emettere una ordinanza di divieto di balneazione a sud della foce del Metauro "interessato da apporti potenzialmente inquinanti diretti o indiretti all’attivarsi degli scolmatori di piena a servizio della pubblica fognatura", si legge nell’ordinanza.

Anche in questo caso, un po’ come è accaduto lungo decine e decine di chilometri della costa adriatica, una di quelle notizie che non aiuta il turismo ancora alle prese con i danni d’immagine provocati dall’alluvione di maggio che ha messo anche in crisi la vendita del pesce fresco anche se questa ‘fobia’, come è stata definita, anche dai ricercatori dell’istituto di Biologia Marina, sta ormai scemando.

Comunque nella giornata di oggi verranno ripetuti i prelievi da parte dell’Arpam nel tratto di costa in questione, per cui è facile che questo divieto di balneazione nell’area sud della foce del Metauro possa essere revocata anche nella stessa giornata di oggi.