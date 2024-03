Divieto di sosta?. Girato il cartello, risolto il problema

Dopo i furbetti del quartierino, ecco a Fano i furbetti del cartello stradale. È bastato infatti che mani ignote, all’inizio di via Fanella (foto), girassero un cartello di divieto di sosta in modo da non renderlo più visibile agli automobilisti che oplà, come per magia, un tratto di strada si è trasformato in un comodo e utile parcheggio in una zona dove ogni giorno la ricerca di un posto auto è spasmodica per la presenza di diversi servizi (banche, negozi, uffici, ecc). La "furbata", se così la si può definire, pone comunque l’accento su un problema più serio: quello di una periodica e corretta manutenzione e revisione della segnaletica; molto spesso i cartelli stradali, una volta installati, vengono lasciati al loro destino.