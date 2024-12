Divieto di sosta in tre vie. Occhio alle automobili

Modifiche alla viabilità per il Mercato dell’Antiquariato che si svolge oggi per "accorpare le attività natalizie e valorizzare l’attrattiva del tradizionale appuntamento cittadino". Dunque, dalle 5 alle 24 di oggi: divieto di sosta in via Corridoni (da via delle Rimembranze a via Buozzi) con rimozione forzata, eccetto per gli operatori del mercato. In via delle Rimembranze (da via Buozzi a via Corridoni) divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, eccetto per gli operatori del mercato. In via Buozzi (nei pressi dei civici 12 e 29) divieto di sosta con rimozione forzata, riservato agli autobus. Fermata degli autobus spostata in via della Giustizia.