"Dobbiamo lottare per quei 50 posti di Ortopedia"

Nel silenzio sceso sul progetto delle terme di Carignano, continua a dare battaglia e chiedere risposte Beatrice Morbidoni, presidente del Comitato “Riapriteci le Terme di Carignano”. Dopo che la Gvm ha presentato il progetto per la realizzazione di un ospedale privato a Villa Fastiggi di Pesaro, il timore – al momento non c’è nulla di concreto – è che quella clinica possa ospitare posti letto di Ortopedia sottraendoli a Fano, che pure nel protocollo d’intesa del 2018 avrebbe dovuto averli nel mai realizato progetto della clinica privata di Chiaruccia. Poi il Consiglio comunale votò affinché quei 50 posti letto fossero affidati al Santa Croce: auspicio rimasto lettera morta. "La cosa è sconvolgente – scrive il comitato –, soprattutto se si pensa che per Fano questi posti di degenza sarebbero molto più che necessari. Il nostro nosocomio si sta “impoverendo”, con forti disagi ai cittadini. Dell’Ospedale Santa Croce infatti non usufruisce solo la popolazione fanese,

ma anche l’entroterra: non si riesce proprio a comprendere il motivo

per cui questi posti letto volgano verso Pesaro. Perché il Comune non ha fatto nessun tipo di battaglia?"