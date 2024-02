Docufilm per aiutare la Croce rossa

Il teatro torna al Cinema ducale per una sera, grazie ad un evento i cui proventi finanzieranno il progetto Urbino città cardioprotetta, condotto dalla Croce rossa per acquistare defibrillatori semiautomatici da disseminare sul territorio. L’appuntamento è per oggi, alle 21, con la proiezione del docufilm "Il teatro vive solo se brucia" di Marco Zuin, prodotto da Ginko Film e realizzato in collaborazione con il Centro teatrale universitario Cesare Questa: l’ingresso è a offerta libera. "Abbiamo accolto con piacere l’invito della Cri a collaborare – spiega Paola Giamperi, presidente del Lions club Urbino, che organizza insieme al Rotary club Urbino –. Parlando di sinergie, abbiamo contattato anche il Rotary: l’iniziativa ci permette di essere utili alla città". Tiziano Busca e Sebastiano Giovannelli, presidente e vicepresidente del Rotary, affermano di "confidare nella presenza dei cittadini. Urbino città cardioprotetta è un’importante risposta nei loro confronti".

Grato della collaborazione è il presidente del comitato Cri Urbino, Gilberto Ugoccioni: "Oltre ad avere una valenza culturale, l’iniziativa ha una ricaduta sul territorio. Ricordo che dal 2021 anche del personale non formato può usare questi defibrillatori. Ciò farà la differenza"

n.p.