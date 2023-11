Dodici mesi ad aiutare i cittadini. Carabinieri, ecco il calendario 2024

Dodici mesi dedicati all’operato e alla storia dell’Arma dei Carabinieri, con l’inconfondibile banda rossa della divisa come filo conduttore in mezzo a tutti i giorni e a tutti i fatti che hanno caratterizzato la sua azione: il Calendario 2024 dei Carabinieri è uscito.

Presentato a Roma anche da Amadeus (il presentatore di Sanremo), il tema di quest’anno è "I carabinieri e la comunità" e, in particolar modo, si evidenza la loro figura come riferimento della collettività, e di come ogni giorno le forze dell’ordine si spendano per garantire la sicurezza ai cittadini.

Distribuito con oltre un milione di copie, il calendario è stampato anche in 8 diverse lingue e dialetti, proprio per il fatto che questa raccolta di giorni e date possiede un grandissimo valore sia affettivo che di stima nei confronti di chi, nell’Arma, ci ha lasciato il cuore, in un modo o in un altro.

"In questi dodici mesi sono rappresentati moltissimi esempi di quelli che sono stati i nostri aiuti ai cittadini - ha spiegato ieri durante la presentazione nella caserma Robusto Antonelli, alla Tombaccia, Gianluigi Cirtoli, comandante provinciale dell’Arma -. Abbiamo tanti aneddoti storici di cui, molto spesso, non si parla o ci si è dimenticati come, per esempio, gli aiuti dati dai carabinieri, negli anni ‘70, in montagna dopo una nevicata di più di 3 metri, tra Piemonte e Lombardia. Ma ci sono anche moltissimi accenni a quello che è stato il nostro lavoro durante gli anni della pandemia, in cui distruibavamo le pensioni agli anziani per evitare che uscissero di casa, o durante le alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna nello scorso maggio: nel calendario, infatti, viene ripreso l’episodio di Forlì dove tre persone, con l’acqua alla gola, vengono tratte in salvo da un gommone dei carabinieri"

Tante storie, quindi, che raccontano tutto il lavoro svolto a favore della cittadinanza, che va dal semplice pattugliamento delle strade fino alle situazioni di più estrema emergenza: "Tra tutti i racconti in questo calendario, quello di agosto è quello che mi emoziona di più - conclude il colonnello Cirtoli -. Tratta, infatti, della storia dei tre martiri di Fiesole, cioè i carabinieri che, nel 1944, si consegnarono ai nazifascisti per salvare dieci ostaggi civili. Questo è un atto di estremo coraggio, che fa vedere come la nostra vita sia interamente dedicata alla salvaguardia di quella dei cittadini".

Oltre al calendario in forma classica, sono disponibili anche il calendario da tavolo e l’agenda storica.