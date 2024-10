“Dolce Attesa“, si premia il corto sul caso Riceci

Sarà proiettato e premiato al Fano International Film Festival un cortometraggio tutto urbinate ambientato a Riceci. Domani sera, nell’ambito del festival fanese, il corto “Dolce Attesa“ sarà proiettato pubblicamente. Realizzato dal regista Andrea Laquidara, già autore del film “Ritratto di Donna in un Pesaggio“, sull’identità della Gioconda, la pellicola sarà poi premiata sabato 26, sempre all’interno della rassegna.

"Il cortometraggio – spiega il regista – dura quattro minuti ed è stato girato lo scorso aprile nelle immediate adiacenze della zona in cui era prevista la realizzazione della discarica. Visibile gratuitamente da vari mesi su YouTube, è stato fatto partecipando a un bando in cui era chiesto di raccontare tematiche ambientali in una breve trama. È stata sicuramente una sfida: in pochi minuti parlare di una possibile discarica non è facile. Quindi, con tutto il gruppo di AB Produzioni e Associazione La Ginestra, abbiamo preso spunto dalla vicenda dei sondaggi nelle colline di Riceci per raccontare una storia che non fosse una mera denuncia del fatto, bensì una riflessione più ampia; che lasciasse spunti di pensiero delle relazioni tra uomo, natura, risorse, ambiente".

Il soggetto è stato frutto di una produzione collettiva: "Ognuno di noi ha messo un pezzetto dell’idea complessiva nella scrittura – prosegue – arrivando a questa trama: una ragazza che vive a Riceci fa il test di gravidanza, e nel tempo di attesa del risultato va alla finestra e guarda il mondo fuori, facendosi delle domande sul futuro suo e del bambino. Vede altre persone felici ma anche gli scavi dei sondaggi in corso, lasciando al pubblico la riflessione. Gli attori sono Angela Cervellieri, Giovanna Errede e il piccolo Nathan Paolucci. Ringraziamo l’associazione Marea Verde e in particolare Alison Micheli per la collaborazione".

gio. vol.