Dolcetto, scherzetto oppure... Tigotà regala agendine della Durex

Pesaro, 2 novembre 2023 – Ai tempi del giovedì grasso, le cose erano più semplici. I bambini di città bussavano alle case e ricevevano dolcetti, quelli di campagna uova e salsiccie. Con Halloween, è cambiata anche la bussola dei regalini.

L’agendina della Durex che è stata donata l’altro ieri al Tigotà per Halloween

Si privilegia lo scherzetto e il risultato può essere quello dell’altro ieri in via Branca. Dove, al negozio Tigotà, frotte di bambini hanno chiesto qualcosa e le commesse hanno messo a disposizione sul banco quello che avevano, comprese delle agendine azzurre con la scritta Durex, la nota azienda produttrice di profilattici.

"Ne avevamo tante e abbiamo pensato che fossero utili per far scrivere ai ragazzini i loro pensieri e le loro impressioni" hanno spiegato in negozio.

Qualche mamma ha chiesto se fosse proprio azzeccato distribuire le agendine della Durex ai bambini, ma la risposta è stata semplice: "Avevamo quelle e non c’erano riferimenti a nulla che potesse far pensare a qualcosa di diverso da un’agendina". Qualche telefonata dei genitori è arrivata al giornale per chiedere, pur col sorriso, se l’agendina sponsorizzata dalla Durex fosse o meno un accostamento precoce all’argomento. "Le agendine rappresentavano dei gadget al pari di un campione di profumo o di una saponetta in bustina – hanno spiegato in negozio – non crediamo che una marca stampata su un’agenda possa rappresentare un problema per qualcuno, noi l’abbiamo fatto con l’intenzione di distribuire regalini ai bambini che per la maggior parte erano accompagnati dai genitori, i quali si sono messi a ridere dicendo ai figli che il nome Durex era la marca di una tv. E tutto è finito lì".

Con un’unica differenza : in poco tempo, nessuno ha creduto alla marca tv scoprendo in fretta tra amichetti e fratelli maggiori che si trattava di una "cosa per grandi". Ma nell’era degli Iphone, "per grandi" è solo un modo di dire.

ro.da.