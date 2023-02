Dolci storie dall’alveare

Dentro un vasetto di miele c’è una storia. Quella dell’azienda Gabannini di Urbino nasce nel 1913 per la passione di un bambino di nome Marino, e prosegue nel 1935 quando non sono le api a girare attorno ai vasetti, ma i soldati tedeschi che, ricorda Fabrizio, titolare dell’azienda ora alla quarta generazione, "cercavano quel buonissimo miele nella casa di nonno Gualtiero, abile a nasconderlo in cassapanche e cisterne insospettabili". Le api, dunque, e gli alveari, davanti a cui, aggiunge Fabrizio, "lo stesso nonno Gualtiero andava a rilassarsi da bambino, tra un capriccio e l’altro, perché gli davano un senso di tranquillità". Erano i tempi in cui la smielatura era itinerante, fatta non in laboratorio ma direttamente sul posto ("poi, per portare il miele in azienda bisognava sedersi davanti, sul trattore, per evitare che si impennasse per il peso", aggiunge ancora Fabrizio). E si arriva a oggi, al miele tradizionale e innovativo che Gabannini confeziona a Urbino, anche in collaborazione con l’Università, e che si può assaggiare nelle varie declinazioni: di cardo, oppure di corbezzolo con la sua speziatura, o ancora di lavanda, con freschezza primaverile, o di melograno, per continuare con i classici millefiori e acacia. Squisito il miele alla nocciola, un incontro tra cioccolato e nettare dell’alveare che si staglia al palato con un equilibrio gustoso e appagante, spettacolare sulla fetta biscottata integrale farcita con noci e mandorle o sul cornetto fatto in casa da bagnare nel caffé d’orzo. Piccoli piaceri quotidiani che solo da una grande famiglia del miele potevano giungere fino a noi.

d.e.