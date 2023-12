Dolore e strazio al funerale di Alice Tiberi

Ieri pomeriggio a Mercatale di Sassocorvaro Auditore si sono incontrate centinaia di persone per dare l’ultimo saluto ad Alice Tiberi, la giovane ragazza morta a soli 21 anni all’ospedale regionale Torrette di Ancona, dopo un malore che l’ha colpita la mattina dello scorso 7 dicembre. Una comunità quella di Sassocorvaro-Auditore, ma anche di tutto il Montefeltro e territorio (Alice studiava all’Università di Urbino), profondamente scossa e ancora incredula per quanto accaduto. I funerali si sono svolti nel pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Mercatale e celebrati dal vescovo della Diocesi San Marino-Montefeltro, monsignor Andrea Turazzi assieme al parrocco del paese.

Fin da subito, dalla settimana scorsa, quando Alice era ricoverata si è sviluppato un tam tam di affetto e vicinanza ai cari della giovane fatto di telefonate, messaggi e post sui social. Gesti per testimoniare sostegno e speranza fino al tragico epilogo che ha unito tutti nel ricordo di Alice. In tanti anche ieri, commossi, hanno voluto lasciare un pensiero e un ricordo per Alice stringendo la famiglia in un abbraccio di affetto profondo e commosso. Nel giorni scorsi i sanitari hanno effettuato l’esame autoptico per stabilire le cause del decesso, il cui responso arriverà nei prossimi giorni. Per rimarcare la vicinanza alla famiglia, e a tutti i suoi cari, l’amministrazione comunale di Sassocorvaro-Auditore ha deciso di spegnere tutte le luminarie e gli addobbi natalizi installati sul territorio, in segno di lutto.