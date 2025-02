"Dolori diffusi". Le tolgono cisti ovarica di 6 chili

All’ospedale di Urbino è stata asportata una cisti ovarica di sei chili da una paziente di 15 anni. L’operazione ha anche permesso di preservare l’integrità dell’ovaio e della tuba omolaterali e, di conseguenza, la futura fertilità della paziente.

"Un intervento eseguito in urgenza – spiega il direttore generale Ast Pesaro e Urbino, Alberto Carelli – con cui l’equipe di Ostetricia e Ginecologia dimostra ancora una volta elevata esperienza e alta professionalità nella gestione clinico-chirurgica. Una dimostrazione di come l’ospedale di Urbino sia luogo in cui competenze scientifiche e tecniche garantiscono cure eccellenti e accessibili all’intera comunità. Complimenti all’intero reparto e a tutti gli operatori coinvolti".

L’intervento, eseguito attraverso una piccola incisione sottombelico-pubica, ha permesso di asportare dalla ragazza una cisti contenente oltre cinque litri di liquido trasparente. Nonostante le dimensioni considerevoli, è stata rimossa completamente. "La paziente era giunta all’attenzione dell’équipe medica il 10 febbraio, attraverso il Pronto soccorso, lamentando da alcuni mesi dolori addominali diffusi, tensione addominale, difficoltà alla minzione e all’evacuazione – spiega il dottor Leone Condemi, direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia –. L’ecografia ha rivelato una formazione anecogena (cioàè in cui è presente del liquido e non materiale solido, ndr) di oltre trenta centimetri che occupava interamente l’addome, alterando la normale anatomia e la posizione degli organi interni".

"La ripresa post-operatoria – aggiunge il direttore Condemi – è stata sorprendente, con la paziente in grado di alzarsi e consumare la cena già la sera stessa dell’intervento. Questo risultato è il frutto dell’eccellente gestione chirurgica del caso, della strategica gestione anestesiologica e dell’assistenza post-operatoria fornita dal personale medico e infermieristico".

Secondo l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, "questo delicato intervento rappresenta l’ennesima testimonianza del livello di eccellenza della sanità marchigiana. La qualità è diffusa in tutto il territorio e non solo nei grandi hub. Ringrazio il dottor Condemi, la sua équipe e tutto il personale coinvolto per l’eccellente lavoro svolto, che ha permesso di garantire alla paziente le migliori cure. Continueremo a lavorare per sostenere le grandi professionalità presenti nel nostro Sistema sanitario regionale a beneficio della comunità".