Dolori reumatici, in arrivo ambulatorio

Al via un nuovo servizio all’ospedale di Urbino: nasce l’ambulatorio reumatologico dedicato all’osteoporosi, frutto della collaborazione tra i reparti di Medicina Interna e Riabilitazione.

"Sarà un punto di riferimento per i pazienti delle aree interne con osteoporosi di primo riscontro o già in trattamento per tale patologia – spiegano i direttori dei due reparti Luciano Mucci e Vanessa Di Bonaventura -, un centro per la diagnosi e la presa in carico complessiva del paziente, che prevede la prescrizione di farmaci di primo e di secondo livello, anche laddove sia prevista la compilazione di un piano terapeutico. Quando indicato sarà prescritto un programma riabilitativo per gli esiti delle fratture".

Dunque non solo un primo livello di cura, ma un punto specialistico per il trattamento dell’osteoporosi, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente inserito tra le principali patologie croniche di rilievo sociale.

Le visite sono prenotabili tramite Cup, con impegnativa del proprio medico indicante ‘prima visita reumatologica’ con quesito diagnostico ‘Osteoporosi’.

gv