Doloso il rogo allo scatolificio Sigilla. In arrivo la svolta nelle indagini

Caccia alla mano (o alle mani) che hanno acceso il rogo che ha devastato lo scatolificio "Sigilla" in via Mario Ricci, nella zona industriale di Pesaro. Sarebbe infatti accertata l’ipotesi del dolo all’origine del disastroso incendio divampato l’11 aprile scorso spento dopo molte ore di lavoro da almeno 30 vigili del fuoco arrivati da Pesaro, Fano e Cattolica. Tra gli elementi che avrebbero contribuito a dare una svolta alle indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro, ci sarebbero le immagini delle telecamere passate al setaccio fin da subito e altri accertamenti effettuati sul posto da parte degli inquirenti che, su quanto avvenuto, mantengono il più stretto riserbo. Ed è giallo anche sul movente che potrebbe aver innescato il rogo. L’obiettivo da parte dei vertici aziendali, superato il disastro, è quello di ripartire il prima possibile. Potrebbero volerci alcuni mesi per ristrutturare il capannone e rimettere in moto la produzione. L’auspicio è quello di poterlo fare nell’arco di tre o quattro mesi. Le indagini e gli accertamenti sull’incendio sono scattate fin da subito e sono proseguite senza sosta da parte dei militari del nucleo investigativo.

Il rogo ha completamente distrutto il vasto capannone in via Mario Ricci e ha richiesto verifiche complesse da parte dei carabinieri, anche di concerto con i vigili del fuoco. Fin da subito non era stata esclusa alcuna ipotesi da parte dei militari, compresa l’origine dolosa delle fiamme divampate intorno alle 21,30 di un venerdì sera, quando all’interno non si trovava più nessuno. Un incendio che è divampato in un tempo brevissimo con una forza distruttiva particolarmente intensa agevolata anche dal materiale, per lo più carta, che si trovava all’interno. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Le fiamme più alte sono state spente anche attraverso l’utilizzo di un’autoscala e un’autobotte. Sono state necessarie molte ore di lavoro per spegnere alcuni focolari residui. Erano accorsi sul posto i vigili del fuoco da Pesaro, Fano e Cattolica, con il supporto di un mezzo anche da Ancona arrivato nella notte.