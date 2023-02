"Domande in aumento esponenziale Viaggiamo a una media di 16mila"

Al Caaf della Cgil l’anno scorso, in tutta la provincia, hanno fatto 16mila Isee.

Li avete fatti pagare?

"No – risponde Laura Aiudi (foto), responsabile del Centro regionale servizi e della segreteria di organizzazione della Cgil –, l’Isee è totalmente gratuito, anche se non si è iscritti al sindacato. E’ l’Inps che paga. Per altri servizi, invece, come 730 e Imu, ci sono tariffe con agevolazioni per gli iscritti. E’ sempre stato così".

Non è mai successo che sia stato chiesto un contributo?

"Il Caf non può chiedere un contributo per fare l’Isee, neanche volontario. Il problema può insorgere se le risorse dell’Inps non sono sufficienti, a causa del sempre crescente numero di domande. Oppure se il soggetto a cui si rivolge il cittadino non ha firmato la convenzione con l’Inps".

In questo periodo le risorse ci sono?

"Sì, ci sono, e i rimborsi generalmente arrivano ogni tre mesi. Il problema può porsi casomai verso la fine dell’anno, quando le risorse cominciano a scarseggiare, ma che io ricordi alla fine si è sempre trovata la soluzione con l’Inps".

Come si spiega che alcuni chiedano dei contributi per l’Isee?

"Bisogna fare una considerazione: negli ultimi anni i Caf e i patronati sono stati oggetto di pesanti tagli. Date le premesse, il concetto di gratuità è diventato molto complicato. Ad esempio i patronati, che fanno le domande per l’assegno unico, sono autorizzati a chiedere un contributo per tutto. Il punto è che di questo contributo dovrebbe rimanere una traccia: una ricevuta se non una fattura vera e propria. Nel caso di un Caf, invece, che è il soggetto che fa l’Isee, anche una ricevuta suonerebbe comunque un po’ strana. In definitiva, la considerazione che posso fare è questa: per la natura stessa del servizio, che fissa un indicatore economico per accedere a dei contributi, e quindi generalmente presuppone una situazione familiare difficile, rifarsi sul cittadino non lo trovo molto corretto, anche se capisco che siano finiti i tempi delle vacche grasse".

Eravate a conoscenza del fatto che qualche soggetto chiedesse contributi per l’Isee?

"Mi è capitato – risponde Alice Galizia, che lavora al Caaf –. Una signora aveva molta urgenza di avere l’Isee, e noi, per quanto ci facciamo in quattro, non riuscivamo a garantirle l’appuntamento nei tempi che lei voleva. Quella signora poi mi disse che aveva trovato un ufficio che le aveva compilato l’Isee a una tariffa di 40 euro. Purtroppo c’è sempre qualcuno che se ne approfitta".

ben.i.