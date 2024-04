Domani a Marotta si parla della difesa del pianeta terra

Domani ricorre l’Earth Day (la Giornata della Terra) in cui sono celebrati l’ambiente e la salvaguardia del pianeta e per questa ricorrenza il vivace Circolo culturale Marotta, insieme alla sezione di Pesaro della Fidapa Bpw Italy e al Vela club Marotta, ha organizzato un incontro pubblico di confronto sulle problematiche dell’inquinamento. L’iniziativa si svolgerà alla sala congressi della Croce Rossa, in viale Europa, a partire dalle 17. A moderare il dibattito sarà Ersilia Riccardi, presidente del Circolo culturale, e vi parteciperanno il sindaco Nicola Barbieri, Lisa Segatori (presidente Fidapa Pesaro), Emanuele Tonelli (presidente Vela Club), Pierluigi Palmieri (direttore della rivista ‘Centralmente’) e l’autore Raniero Regni, professore ordinario di pedagogia sociale al Dipartimento di Scienze Umane della Università Lumsa di Roma. Regni, che è anche condirettore della rivista ‘Pedagogia e vita’, presenterà il suo libro ‘Il limite’ dialogando con l’assessore comunale all’ambiente Filomena Tiritello. Interverrà all’incontro anche la dirigente dell’istituto comprensivo ‘Faà di Bruno’ di Marotta Pia Assunta Palumbo con gli studenti della classe seconda D, i quali proporranno uno speciale contributo volto alla sensibilizzazione e all’informazione attraverso l’uso delle parole e dei significati condivisi. L’evento ha il patrocinio di ‘Pesaro città della cultura’ e del Comune di Mondolfo.

s.fr.