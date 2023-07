Domani a Pesaro e dintorni, "Stupor Circus" e "Busnelli", "Ulissefest", "XX Festival di Musica Antica", "Campagna di Marca", "Music Lab", "Colli in Festa", "Bacchanalia", "Vela che unisce" e "Symphony Pop Festival" Cosa fare domani a Pesaro e dintorni? Miralfiore, Torraccia, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Marotta, Colli al Metauro, Fano e Fano dei Cesari offrono appuntamenti di musica, cultura e divertimento. Concerti, festival, visite guidate e veleggiate. Non mancare!