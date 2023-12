Domani a Sassocorvaro. Elena Generali tra musica ed emozioni

Nel teatrino della Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro domani pomeriggio alle 18 andrà in scena lo spettacolo musicale “La nostra voce non è un eco“, sotto la direzione artistica di Elena Generali. Ad esibirsi sul palco, oltre a Generali al piano, la soprano Nuray Shalman, la mezzosoprano Martina Sarnella e la partecipazione dell’artista Elisabetta Maddalena Cordella, per la regìa video di Adriano Razzi.

Durante il pomeriggio sarà presentato il servizio Parla con noi del centro anti violenza di Pesaro e Meraki - l’anello delle donne. Al termine dello spettacolo verrà offerto un brindisi dall’azienda agricola Guerrieri di Terre Roveresche. Ingresso libero, per informazioni è disponibile il numero di telefono 340 0945175.