Domani a Schieti si ricorda e celebra il filosofo Italo Mancini

Schieti ricorda don Italo Mancini a 30 anni dalla sua morte, domani con la prima di una serie di giornate di commemorazione. Gli eventi, aperti a tutti e organizzati dal centro socioculturale intitolato proprio al sacerdote, cominceranno alle 15,30 con una messa a san Giovanni Battista. Alle 16,30 al Centro “Don Italo Mancini“, in via del Castello, si ricorderà la sua figura, coi saluti del presidente Silvio Filippini, del magnifico rettore dell’Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, del sindaco, Maurizio Gambini, e del presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, seguiti dagli interventi di Piergiorgio Grassi, Gastone Mosci, Giuliano Crinella, Giorgio Londei e Raniero Bartolucci, in un dibattito coordinato dal vicepresidente del Centro, Massimiliano Sirotti. Alle 17,30, lettura espressiva a due voci, a cura del CTU - Centro teatrale universitario “Cesare Questa“, seguita da un momento conviviale. Nato a Schieti nel 1925 e morto a Roma il 7 gennaio 1993, ordinato sacerdote nel 1949, don Italo è stato un filosofo e teologo di spicco del XX Secolo, docente all’Università Cattolica di Milano, poi all’Ateneo di Urbino.

Sotto al rettorato di Carlo Bo fondò l’Istituto superiore di scienze religiose, che ora porta il suo nome, e fu vicepresidente dell’Opera universitaria di Urbino, antesignana dell’Ersu. Prolifico scrittore, creò la rivista Hermeneutica e di lui si ricordano, tra le altre cose, le profonde omelie domenicali pronunciate in un Duomo spesso gremito di studenti. Di Schieti e delle proprie origini popolari parlò sempre come di un contesto e di un orizzonte entro il quale avevano trovato significato le sue indagini filosofiche e teologiche.

n. p.