Domani al Flaminio congresso di FI. Coordinamento, Bartolomei in pole

Non mancheranno sorprese e conferme al congresso comunale di Forza Italia previsto domani al Flaminio dalle ore 10:30 e presieduto dalla coordinatrice provinciale Elisabetta Foschi. Durante il congresso, dedicato alla memoria di Anna Renzoni, tra le pioniere del partito fondato da Berlusconi, verrà rinnovato il direttivo comunale ed eletto il nuovo segretario. In pole position per rivestire il ruolo di coordinamento cittadino pare sia il giovane, anzi giovanissimo, Antonio Bartolomei. Se così fosse, il consigliere comunale di Forza Italia dovrà dimettersi dalla carica di presidente provinciale dei giovani forzisti. Il segretario comunale uscente, Giammarco Cecconi, veterano della politica con esperienze trentennali fuori e dentro il partito, ha volutamente passare il testimone, candidandosi per il direttivo. La fase è delicata in vista delle elezioni regionali e all’ordine del giorno saranno le linee politiche di Forza Italia per la città e le prospettive per il futuro seguendo la rotta data ieri a Roma dal segretario nazionale Antonio Tajani, in occasione dell’incontro dedicato agli amministratori locali e ai territori. s.v.r.