Domani al Maniscalco si presentano le grafiche di Fulvio Paci

Per il ciclo di “Incontri con la città“ organizzati dalla Pro Loco Urbino in collaborazione con la rivista Vivarte e l’associazione Urbino in Arte, la Sala del Maniscalco ospita alle 17 di domani l’attesa presentazione di due nuove opere grafiche di Fulvio Paci, artista urbinate giunto al culmine della sua esperienza grafica che si esprimerà per l’occasione nell’acquaforte acquerellata “Liberi“ e nell’incisione calcografica “Ballo propiziatorio“.

Due preziosi lavori destinati a perpetuare il percorso della grafica urbinate anche attraverso il torchio manuale della stampatrice Carla Luminati della Stamperia d’Arte Ca’ Virginio di Urbino. Dopo la presentazione di Oliviero Gessaroli di Vivarte, l’intervento critico di Enaide Galli e le conclusioni affidate a Gastone Mosci, l’artista presenterà al pubblico le due opere, firmate e numerate in 30 esemplari, frutto di riflessione sui drammi che investono l’umanità in questi tempi difficili. Un pomeriggio che offrirà dunque al pubblico l’occasione per immergersi appieno nel solco della tradizione incisoria che ha in Urbino da sempre il suo luogo di elezione, fin dai tempi della Scuola del Libro da cui uscì lo stesso Paci, formatosi con Pietro Sanchini per poi farsi ambasciatore di Urbino dagli anni ’60 nelle scuole della Sardegna prima e della Lombardia poi, accompagnando l’insegnamento a una continua ricerca artistica, caratterizzata da un "espressionismo astratto" dai colori forti e decisi che ne hanno definito lo stile fino a oggi. Un percorso che infine lo ha portato a riapprodare al borgo natìo, dove oggi continua a tener teso il filo di questa tradizione attraverso un passaggio di consegne tra le generazioni nel segno di una qualità che non deve venire mai meno.

Tiziano Mancini