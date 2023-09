Domani al via il Te.Ma. Bio Fest, due giorni di kermesse enogastronomica in centro

La città di Urbino è pronta per ospitare la prima edizione di ‘Te.Ma. Bio Fest’. Domani e domenica tante le iniziative al primo piano di Collegio Raffaello in piazza della Repubblica. Confronti, conferenze, degustazioni, cooking show e laboratori, anche per bambini. Ampio spazio alle aziende agricole locali con le loro eccellenze, agli artigiani storici e alla musica. Te.Ma. come le terre marchigiane che saranno protagoniste di questo evento inedito. Un viaggio a tutto tondo nel mondo dell’enogastronomia anche grazie alla presenza di associazioni e dei Carabinieri dei Nas.

"Abbiamo realizzato, insieme all’Amministrazione del Comune di Urbino, questo festival in tempi brevissimi. Il Distretto Bio Terre Marchigiane è uno strumento perfetto e strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio – spiega la presidente del Distretto Bio Terre Marchigiane Sara Tomassini che organizza l’evento – e siamo determinati a seguire e a riproporre questa linea".

"Artigianato e tipicità ma anche ristoratori legati a Confcommercio Marche Nord animeranno il fine settimana - spiega Giuseppe Portanova, chef e tra gli ideatori dell’iniziativa -. La nostra associazione dei ristoratori è entrata in contatto con il Distretto Bio Terre Marchigiane e grazie a loro è nato questo evento. Un vero collante tra chi produce e chi lavora la materia prima. Sabato e domenica dalle 10 alle 19 saranno molteplice le iniziative e non mancheranno stand ed espositori, sessanta in totale. Poi ovviamente i laboratori e molto altro".

Domani l’apertura con il Corteo storico di Federico da Montefeltro e l’arcivescovo Sandro Salvucci che benedirà lo statuto del Distretto Bio Terre Marchiagiane. L’evento ha visto la collaborazione dei ristoratori, degli espositori, dei laboratori storici artigianali, tutti aderenti al distretto e del Rotary Club di Urbino. Sempre nel fine settimana ci saranno eventi collaterali al Bio Fest.

La Proloco di Urbino propone per i più piccoli al Collegio Raffaello, dalle 15 alle 18, una zona giochi. Ci saranno dei giochi tematici sul cibo in collaborazione con Ludoteca Club Iddu. Domenica dalle 10.30 alle 17 ci saranno tour della città sacra, con partenza senza prenotazione dall’ufficio informazioni davanti a palazzo Ducale. Insomma, saranno due giorni ricchi di iniziative e di bontà culinarie che non mancheranno di attirare tantissimi cultori del buon cibo e della qualità.

fra. pier.