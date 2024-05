Domani alla Rocca il mito del “Green man“ e l’alchimia ubaldinesca

Il mito del “Green man“ e l’alchimia di Ottaviano degli Ubaldini saranno i protagonisti dell’anteprima della terza edizione di Ideale festival, manifestazione che animerà Urbino dal 21 al 23 giugno ma si presenterà sabato nella Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro. Tale giornata prenderà il nome di Alchimia day, in omaggio al simposio a ingresso libero “Le tour d’o: geometria sacra e alchimia“ che si terrà alle 17 nel teatro, con relatori Silvano Tiberi, Simone Sorini, Tatiana Campolucci, moderatori Emanuele Fabbri e Christina Magnanelli Weitensfelder, direttrice artistica del festival, e interventi dalle amministrazioni comunali di Urbino e Sassocorvaro-Auditore. Alle 18,30 si aprirà la mostra “Matrici Essenza – La via maestra alla meditazione eidetica“, con visite guidate gratuite.

Infine, alle 20, spazio a una cena evolutiva alchemica spettacolarizzata, dedicata al mistero del Green man, con un menù ricco e naturale proposto da Catering Isabetta Rondina chef e momenti musicali a cura di Roberto Arrabito. Ci sono ancora posti per la cena, ma sarà obbligatorio prenotarsi, al numero 379 1845299. Tema dell’edizione 2024 di Ideale, festival transculturale site specifico e itinerante, dal carattere visionario e sperimentale, è “La follia dell’equilibrio“. La manifestazione sarà suddivisa in quattro giornate e altrettante sezioni. Per l’allestimento dell’anteprima l’organizzazione ringrazia la Pro Loco Sassocorvaro.

