Domani arriva il ’teatro urbano’ con le sue storie

L’eco del successo delle serate di Urbino Teatro Urbano si va a diffondere nel territorio da domani sera, quando prenderà il via la quarta edizione del festival di teatro diffuso #Piazze che fino all’8 settembre metterà in scena 17 spettacoli e due laboratori teatrali rivolti ai ragazzi di 12 comuni dell’Alta Valle del Metauro e del Montefeltro: Urbino, Sassocorvaro Auditore, Montecalvo in Foglia, Acqualagna, Mondavio, Sant’Angelo in Vado, Petriano, Carpegna, Piobbico, Isola del Piano, Fossombrone e Lunano. Si comincia domani alle 21 in piazza a Piobbico con Kalinka, il teatro-circo della compagnia Nando e Maila.