Domani caffè gratis da Alberini

Festeggeranno domani un milione di caffè serviti in otto anni. La pasticceria Alberini offrirà, come promesso, caffè e cappuccini gratis per tutta la giornata di domani a chiunque si presenterà nella pasticceria dello storico locale in corso XI Settembre o in quella di via Nitti (ex Giampaoli).

Non dovrete far altro che presentarvi in una delle due pasticcerie e richiedere un caffè o se preferite un cappuccino, un caffè macchiato o il classico caffè con lo ‘zaba’ che la famiglia Santini, che ha rilevato i locali 8 anni fa, vi offrirà dall’orario di apertura a quello di chiusura (6.30 – 20 in corso XI Settembre e 7 – 19 in via Nitti).