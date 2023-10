Domani camminata tra gli ulivi. Monteciccardo celebra il suo olio

Domani Pesaro Città dell’Olio, celebra il suo “oro verde” con la “Camminata tra gli olivi” a Monteciccardo. Da mattina a sera, nel Municipio, sono previste visite ai frantoi, degustazioni guidate, passeggiate, concerti e mercatini dei produttori, per far vivere "Un’esperienza nel gusto e nella natura di Pesaro 2024". A presentare gli appuntamenti della “Cammina tra gli Olivi” 2023 è il presidente del Municipio, Claudio Bonazzoli: "Per il secondo anno partecipiamo all’iniziativa promossa dall’associazione Città dell’Olio di cui il Comune di Pesaro fa parte da due anni". l programma prevede, alle 9, l’apertura del Mercato nel Chiostro del Conventino. Alle 9:30 è prevista la partenza della passeggiata ad anello tra le più suggestive olivete locali. Dalle 12.30 pranzo a base di prodotti locali e, a seguire, musica e danze popolari con il duo “Leggermente a Sud”. Alle ore 16, nell’Azienda Agricola Conventino di Monteciccardo (via Giulio Turcato, 4) si svolgerà il laboratorio di raccolta e assaggio delle olive (merenda facoltativa, costo 5euro); alle 17, nel chiostro del Conventino, la scrittrice Giovanna Olivieri racconterà i “Ronzii”. Alle 18, infine, l’Azienda Agricola Frantoio Marcolini (via Arzilla 23A, Villa Betti), proporrà una visita al frantoio.