Domani caserma aperta per la festa dell’Unità d’Italia

Domani si svolgerà a Pesaro, alla Caserma "Aldo Del Monte", la cerimonia per celebrare il giorno dell’Unità d’Italia e la giornata delle Forze Armate. Nell’intento di condividere sentimenti e valori comuni con la cittadinanza, il 28° reggimento "Pavia" aprirà le porte della caserma dalle ore 9 alle 13. Sarà allestita una mostra di mezzi e materiali delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato. Sempre all’interno della caserma verrà celebrata una cerimonia militare, che avrà inizio alle ore 10.30 e che si svolgerà alla presenza del prefetto, Emanuela Saveria Greco, del sindaco Matteo Ricci e del comandante del 28°, colonnello Antonio Di Leonardo. "In questa giornata si intende ricordare - si legge in una nota della Prefettura - tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato la vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi. La cerimonia sarà caratterizzata dall’alzabandiera alla presenza di un reparto d’onore interforze. Parteciperanno anche delle scolaresche. Sarà deposta una corona in memoria dei Caduti".

l.d.