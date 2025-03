Domani c’è l’eclissi di sole . Astrofili offrono i telescopi

Domani mattina tutti con gli occhi al cielo per ammirare, opportunamente protetti, il Sole che dà spettacolo. Meteo permettendo, anche dalla nostra città sarà visibile l’eclisse parziale, con il disco solare che sarà oscurato dal passaggio della Luna per circa l’11%.

Il Gruppo Astrofili Pesarese, che quest’anno celebra i suoi 40 anni di attività, sarà a disposizione del pubblico con i suoi telescopi opportunamente schermati, per consentire a tutti di osservare l’affascinante fenomeno in sicurezza. "In realtà saremo presenti in due diverse località – puntualizza il presidente del Gap, Fabio Arcidiacono -. A Pesaro ci posizioneremo vicino alla Palla di Pomodoro, ma quest’anno, per la prima volta andremo anche a Mombaroccio (Comune che si è offerto di ospitare il nuovo osservatorio degli astrofili ndr.) e ci sistemeemo nel giardino di Palazzo Del Monte. In entrambe le postazioni, metteremo a disposizione gratis i nostri telescopi schermati per osservare in totale sicurezza l’intera eclisse. Ricordiamo infatti che il Sole non va mai osservato direttamente, ma solo attraverso l’uso di validi e sicuri filtri".

L’inizio dell’eclisse sarà alle 11.30, ma già dalle 10.45 gli astrofili saranno a disposizione di chiunque sia affascinato dal fenomeno naturale. Il massimo dell’eclisse sarà raggiunto alle 12.07, quando il disco solare sarà coperto per l’11% fino alle 12.40. "Questa sarà solo la prima di una serie di iniziative che quest’anno il Gap organizzerà nella nostra provincia per celebrare i 40 anni di attività – sottolinea Arcidiacono".

Info.: astrofilipesaro@gmail.com

Francesca Pedini