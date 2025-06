Domani ci sarà la 63ª sagra della lumaca

Torna la sagra più longeva delle Marche. Domani a Pianello di Cagli per 63ª sagra della lumaca che dal 1963 è diventato un appuntamento fisso per gli amanti di questo prelibato e gustoso piatto preparato dalle massaie del paese con le lumache raccolte alle falde del Nerone. Secondo la ricetta tradizionale della frazione, le lumache ogni anno durante la sagra diventano protagoniste in varie specialità cucinate in porchetta o abbinate alla polenta e insieme nel 2012 è stata insignita dall’associazione Guinness World Record "la polenta più grande del mondo". Oltre alle gustose specialità in serata tanta allegria con musica live, artigianato locale e intrattenimenti vari.

Il programma: si inizia alle 12 con lumache in porchetta e sugo di lumaca da asporto. Alle 17 apertura della festa con bancarelle e giochi gonfiabili per i più piccini, a seguire alle 17,30 presentazione “De. C. O. lumache in porchetta“. La grande abbuffata inizierà alle 18 con l’apertura degli stand gastronomici con tanta musica dal vivo fino a tarda notte con “Quelli del Sabato sera“.

