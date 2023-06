Domani con “Urbino on Foot“ si riscopre la città di notte

Domani torna per la settima edizione Urbino on Foot, l’evento organizzato da Pro Loco e gruppo urbinate del Club Alpino Italiano che fa muovere le gambe ogni mercoledì sera d’estate. Dopo aver fatto affezionare ogni anno centinaia di cittadini e aver attirato anche turisti di passaggio e studenti, era ripreso lo scorso anno dopo due anni di stop; e quest’estate ritorna con la classica formula: appuntamento ogni mercoledì alle 21 ai piedi del monumento a Raffaello, da cui si parte e a cui si torna dopo aver percorso per circa un’ora e mezza strade, vicoli e sentieri.

Sempre che non ci si sposti in una frazione o cittadina limitrofa (nel qual caso viene comunicato la settimana prima e sui canali dell’evento). Unico requisito: voglia di muoversi e abbigliamento adeguato.

"Fino a tutto agosto – spiegano gli organizzatori – faremo del bene al nostro corpo, camminando con lo spirito delle escursioni CAI in percorsi studiati e approvati dal Club, per il piacere di fare attività fisica e di camminare in compagnia, ma anche alla mente grazie alle sorprese ogni volta diverse: si va dall’ingresso in giardini a cunicoli sotterranei, da concertini a chiese da scoprire. Dei brevi break che ricaricano le energie".

La camminata inaugurale sarà appunto mercoledì per un percorso nel capoluogo. I camminatori sono invitati a portare con sé una borraccia, da ricaricare nelle fontanelle spesso presenti lungo il percorso, evitando l’usa e getta. Per ogni passeggiata, i partecipanti guadagneranno degli WOM, speciali voucher che danno sconti accettati già da oltre 50 esercenti della zona. L’iniziativa è come sempre gratuita e ha il patrocinio del comune di Urbino e dell’università.

Per info e restare aggiornati, seguire la pagina Facebook “Urbinonfoot“.

