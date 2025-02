Domani conferenza del prof Fabio Rossi

Domani prosegue il calendario delle Settimane Rossiniane per celebrare il (Non) Compleanno di Rossini. Alle 18, nella Sala degli Specchi del Museo Nazionale Rossini, la Fondazione Rossini propone Fabio Rossi, professore ordinario di Linguistica Italiana all’Università degli Studi di Messina che terrà una conferenza intitolata “Il nodo avviluppato dei linguaggi rossiniani“. Perché la lingua dei libretti d’opera, e in fondo lo stesso linguaggio operistico, è stata a lungo trascurata da linguisti e italianisti?