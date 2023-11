Domani e domenica arrivano gli artigiani della Cna

Mentre piazza del Popolo si prepara ad ospitare il Natale 2023, sono previste per questo sabato e domenica ‘Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori’ che riportano al centro del dibattito, e non solo, le botteghe artigianali e il piccolo commercio, che sempre più vengono messe da parte "dai negozi in franchising e bazar etnici – si legge in una nota della Cna – che invadano il centro storico. Pesaro, Fano, Urbino e altri piccoli centri della provincia stanno assistendo da anni ad una lenta ma inesorabile perdita di identità e ad una trasformazione delle peculiarità caratteristiche del centro". L’iniziativa, organizzata dalla Cna Pesaro e Urbino e Cna Agroalimentare sarà l’occasione per dare rilevanza alle piccole botteghe artigianali e avrà anche un momento dedicato alla riflessione sull’argomento, che si terrà sabato in Sala Rossa alle 10 con "Artigiani al Centro".

Ne parleranno il professor Ilario Favaretto dell’Università di Urbino, il direttore del Centro studi di Cna Marche, Giovanni Dini e la presidente nazionale di Cna Agroalimentare Francesca Petrini. Per il Comune di Pesaro il vicesindaco Daniele Vimini e l’assessore al commercio, Francesca Frenquellucci. Interverrà anche il direttore del Confidi Uni.co Lucia Sgarzini. Introdurrà il segretario Cna Marche, Moreno Bordoni. Le conclusioni saranno affidate al presidente Cna di Pesaro e Urbino, Michele Matteucci.